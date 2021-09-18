Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne... - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız"

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir...

 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne... - Haberler
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