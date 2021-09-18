Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız"
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri