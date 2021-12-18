Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz."
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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