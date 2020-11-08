Son dakika haberi: Çamlık Mağaraları turizme kazandırılıyor

Son dakika haberi: Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın turizme kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın turizme kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan, kendisine eşlik eden Konya Şubesi Müdürü Onur Budak ile birlikte Derebucak ilçesinde yürütülen Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı Peyzaj ve Mimari Uygulama birinci etap yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksan, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler alırken, çalışmalarda sona gelindiği belirtildi.

Aksan ve beraberindekiler, daha sonra gelecek yılki programa konulan ikinci etap çalışmaları kapsamında yer alan Suluin Mağarası'nı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Proje çerçevesinde cam teras, yürüyüş yolu, mağara içerisine merdiven, piknik alanları, tuvalet gibi yapı ve donatıların inşa edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar