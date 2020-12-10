Son dakika haberi: Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı

10.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:28
Son dakika haberi: Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı

Son dakika haberi... Brent petrolün varili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki gelişmelerin ardından ekonomik toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle uluslararası piyasalarda 50 dolar seviyesini aştı.

Brent petrolün varili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki gelişmelerin ardından ekonomik toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle uluslararası piyasalarda 50 dolar seviyesini aştı.

Dün günü 48,86 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 18.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 50,55 dolar oldu. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.?

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu. İngiltere'nin ilk aşı uygulamalarına başlamasının ardından, Kanada da bugün aşının gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Vaka sayılarının 15 milyonun üzerine çıktığı ABD'de ise ilk aşının hafta sonu yapılması bekleniyor.

Ayrıca, Irak'ta küçük bir petrol sahasındaki iki kuyuya düzenlenen terör saldırıları üretimde kesintiye neden olmasa da fiyatlardaki artışı destekleyici etkide bulundu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında görülen ani artış, Kovid-19 aşısındaki gelişme haberleriyle hareketlenen fiyatların yukarı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'Bu yıl gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı'
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Bu yıl gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı"
TİM Başkanı Gülle: 'Kasım ayı ihracatımız 16 milyar doları aştı'
TİM Başkanı Gülle: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar doları aştı"
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Perihan Savaş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:42:27. #1.15#
title