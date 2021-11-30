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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş12,9011,739,97Sarkuysan19,3517,858,40Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş12,9011,739,97
Sarkuysan19,3517,858,40
Kordsa Teknik Tekstil35,0032,587,43
Koza Altın129,10120,607,05
Verusa Holding53,3550,006,70
Karsan Otomotiv4,163,916,39
Koza Madencilik20,0618,945,91
Doğuş Otomotiv47,7645,724,46
İş GMYO2,602,494,42
Tofaş Oto Fabrikası86,0582,504,30
Alarko GMYO28,5227,404,09
QUA Granite Hayal Yapı13,1112,673,47
MLP Sağlık32,2431,163,47
Çimsa32,7631,783,08
Brisa30,0829,302,66
Tümosan Motor ve Traktör19,3818,892,59
Türkiye Sigorta5,265,132,53
Parsan35,6634,782,53
Logo Yazılım48,7647,562,52
Türk Telekom9,839,602,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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