Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş12,9011,739,97Sarkuysan19,3517,858,40Kordsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,90
|11,73
|9,97
|Sarkuysan
|19,35
|17,85
|8,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,00
|32,58
|7,43
|Koza Altın
|129,10
|120,60
|7,05
|Verusa Holding
|53,35
|50,00
|6,70
|Karsan Otomotiv
|4,16
|3,91
|6,39
|Koza Madencilik
|20,06
|18,94
|5,91
|Doğuş Otomotiv
|47,76
|45,72
|4,46
|İş GMYO
|2,60
|2,49
|4,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|86,05
|82,50
|4,30
|Alarko GMYO
|28,52
|27,40
|4,09
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,11
|12,67
|3,47
|MLP Sağlık
|32,24
|31,16
|3,47
|Çimsa
|32,76
|31,78
|3,08
|Brisa
|30,08
|29,30
|2,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,38
|18,89
|2,59
|Türkiye Sigorta
|5,26
|5,13
|2,53
|Parsan
|35,66
|34,78
|2,53
|Logo Yazılım
|48,76
|47,56
|2,52
|Türk Telekom
|9,83
|9,60
|2,40
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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