Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO3,853,5010,00Net...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,50
|10,00
|Net Holding
|5,39
|5,10
|5,69
|Fenerbahçe Futbol
|30,64
|29,26
|4,72
|Garanti Bankası
|7,31
|6,99
|4,58
|Petkim
|6,41
|6,15
|4,23
|Ereğli Demir Çelik
|18,03
|17,52
|2,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,21
|2,15
|2,79
|Kardemir (D)
|7,58
|7,40
|2,43
|Akbank
|5,05
|4,94
|2,23
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|6,44
|2,17
|Anadolu Efes
|22,16
|21,74
|1,93
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|10,22
|1,76
|İş GMYO
|1,99
|1,96
|1,53
|TAV Havalimanları
|20,06
|19,78
|1,42
|Ülker Bisküvi
|22,14
|21,86
|1,28
|Halk GMYO
|3,33
|3,29
|1,22
|Turkcell
|15,05
|14,91
|0,94
|Odaş Elektrik
|3,68
|3,65
|0,82
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,76
|0,80
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,34
|1,33
|0,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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