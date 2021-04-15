Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO3,853,5010,00Net...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,853,5010,00
Net Holding5,395,105,69
Fenerbahçe Futbol30,6429,264,72
Garanti Bankası7,316,994,58
Petkim6,416,154,23
Ereğli Demir Çelik18,0317,522,91
Yapı ve Kredi Bankası2,212,152,79
Kardemir (D)7,587,402,43
Akbank5,054,942,23
Eczacıbaşı İlaç6,586,442,17
Anadolu Efes22,1621,741,93
Selçuk Ecza Deposu10,4010,221,76
İş GMYO1,991,961,53
TAV Havalimanları20,0619,781,42
Ülker Bisküvi22,1421,861,28
Halk GMYO3,333,291,22
Turkcell15,0514,910,94
Odaş Elektrik3,683,650,82
Karsan Otomotiv3,793,760,80
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,341,330,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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