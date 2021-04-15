Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO3,853,5010,00Net...

Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,85 3,50 10,00 Net Holding 5,39 5,10 5,69 Fenerbahçe Futbol 30,64 29,26 4,72 Garanti Bankası 7,31 6,99 4,58 Petkim 6,41 6,15 4,23 Ereğli Demir Çelik 18,03 17,52 2,91 Yapı ve Kredi Bankası 2,21 2,15 2,79 Kardemir (D) 7,58 7,40 2,43 Akbank 5,05 4,94 2,23 Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,44 2,17 Anadolu Efes 22,16 21,74 1,93 Selçuk Ecza Deposu 10,40 10,22 1,76 İş GMYO 1,99 1,96 1,53 TAV Havalimanları 20,06 19,78 1,42 Ülker Bisküvi 22,14 21,86 1,28 Halk GMYO 3,33 3,29 1,22 Turkcell 15,05 14,91 0,94 Odaş Elektrik 3,68 3,65 0,82 Karsan Otomotiv 3,79 3,76 0,80 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,34 1,33 0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara