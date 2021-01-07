Boğaziçi'ndeki protesto gösterisi nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
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Boğaziçi'ndeki protesto gösterisi nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

07.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:41
Boğaziçi'ndeki protesto gösterisi nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde protesto gösterisi gerçekleştiren 44 şüpheli '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından gözaltına alınmıştı. 24 şüpheli bugün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 24 şüpheliden 21'i adli kontrol uygulanması talebiyle, 2 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1 kişi ise nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren 23 şüpheli, burada yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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