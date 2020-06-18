Son dakika haberi: Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bisikletleriyle dolaşan sporcular, 2 metrelik yılan yakaladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bisikletleriyle dolaşan sporcular, 2 metrelik yılan yakaladı. Bisikletçiler daha sonra yılanı doğala bıraktı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tuzla Mahallesi yolunda, bisikletleriyle dolaşan İDOSK Bisiklet Grubu üyeleri, yol üzerinde 2 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yılanı ezmemek için son anda hamle yapan sporcular, bir anlık korku yaşadı. Sporcular, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya saldı.

Kaynak: DHA