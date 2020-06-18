Son dakika haberi: Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı
Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bisikletleriyle dolaşan sporcular, 2 metrelik yılan yakaladı.
18.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:10
BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bisikletleriyle dolaşan sporcular, 2 metrelik yılan yakaladı. Bisikletçiler daha sonra yılanı doğala bıraktı.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tuzla Mahallesi yolunda, bisikletleriyle dolaşan İDOSK Bisiklet Grubu üyeleri, yol üzerinde 2 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yılanı ezmemek için son anda hamle yapan sporcular, bir anlık korku yaşadı. Sporcular, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya saldı.
Kaynak: DHA