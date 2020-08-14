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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082790 1,21
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082790 1,21
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085917 1,19
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047111 1,15
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,063954 1,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048647 1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043592 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037124 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110096 1,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,157308 0,89
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,087467 0,88
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030122 0,73
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096584 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026528 0,44
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013469 0,22
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025460 0,20
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013129 0,13
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025722 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015036 1,81
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029651 0,62
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047644 0,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044688 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049284 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024515 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069532 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067169 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067958 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062128 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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