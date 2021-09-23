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Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: "Geleceği parlak Türk yetenek"

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü:

Son dakika haber: İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kayserispor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kayseri spor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti.

Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.

Emre'nin oyun kurucu özelliğinin yanı sıra gerektiğinde defansa da yardımcı olduğu, hücum pozisyonlarının son metrelerinde ise tekniğini iyi kullandığını vurgulayan Katalan kulübü, gelecek sezon kadrosuna katacağı Türk futbolcuyu kendisini geliştirmeye devam etmesi için ilk aşamada Barcelona B (3. ligde mücadele ediyor) takımında oynatacağını açıkladı.

Diğer yandan İspanyol spor basını da Barcelona'nın 2027 haziran ayına kadar anlaştığı Emre Demir'i transfer etmesini internet sitelerinde geniş şekilde verdi.

El Mundo Deportivo, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'ya gelerek rüyasını gerçekleştiren Emre'nin 14 sırt numarası ve rüzgarda savrulan yarım saç modeli ile efsanevi futbolcu Johan Cruyff'un stilini hatırlattığını" yazdı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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