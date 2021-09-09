Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarmadan 16 şahsa gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Edremit, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 300 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 684 gram kubar esrar maddesi, 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı