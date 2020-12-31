Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım
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Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

31.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'nin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadelede alınan tedbirlerin ve açılan sağlık kuruluşlarının yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılının verdiğini belirten Koca, "Ancak o, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi. Unutmayın, her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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