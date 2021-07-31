Son dakika haberi: Bakan Ersoy, Marmaris'te yangın bölgesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Ersoy, Marmaris'te yangın bölgesinde

Son dakika haberi: Bakan Ersoy, Marmaris'te yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Asparan mevkiinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Asparan mevkiinde yangın bölgesine giden Bakan Ersoy, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok
Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Alişan Ece Erken Sevda Erginci
Spor Diego Muslera Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Ersoy, Marmaris'te yangın bölgesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:25:32. #1.16#

title