Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"
30.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36
Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"
Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer