Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"
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Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"

30.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36
Son dakika haberi! Bakan Dönmez:

Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"

Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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