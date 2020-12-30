Son dakika haberi! Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"

Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık"