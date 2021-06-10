Son dakika haberi... Antalya'da anız yangınında 20 dönüm tarım arazi zarar gördü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Serik ilçesine bağlı Tekke mahallesi Güpürdüm mevkiinde çıkan anız yangınına Serik Orman İşletme Müdürlüğü Gebiz Şefligi ekipleri, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ile 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 20 dönüm tarım arazisi ile bazı ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı