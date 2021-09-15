Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon: 29 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon: 29 gözaltı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon: 29 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ünal L. isimli suç örgütü elebaşının yerine geçen M.Y'nin öncülüğünde yeni bir örgüt oluşumunu belirleyerek harekete geçti.

Polis, yeni çete mensuplarının Altındağ ve Mamak bölgesi başta olmak üzere Ankara genelinde organize suç örgütü faaliyeti çerçevesinde farklı illerden "zulalı" araçlarla yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ve silah getirdiğini, Ankara genelinde boş arazilerdeki menfezlere gömdükleri uyuşturucuları buradan parça parça çıkarıp çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltarak piyasaya sürdüklerini belirledi.

Uyuşturucu rantını devam ettirebilmek amacıyla silah ticareti de yaptıkları, aynı zamanda tefecilik, tehdit, hakaret gibi birçok eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 38 zanlıya yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı'da 58 adrese düzenlenen operasyonlarda, 29 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda değişik çapta fişek ve kartuş, 1 kilo 500 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 500 gram PC uyuşturucu madde, 2 gram esrar, 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon: 29 gözaltı

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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