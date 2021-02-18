Son dakika haberi... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Son dakika haberi... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

18.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:56
Son dakika haberi... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Anamur Devlet Hastanesi'nde aşını yaptıran Kılınç, "Bilim kurulumuzun belirlediği sıraya göre aşımızı yaptırdık. Hepimizde derin yaralar bırakan, unutamayacağımız acılara sebep olan bu hastalığın bir an önce sonlanarak tüm insanlığın hayatının normalleşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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