Son dakika haberi | ABD'den seçimlerde aday olmaya hazırlanan muhalifleri gözaltına alan Nikaragua yönetimine yaptırım

Son dakika gündem haberi... ABD yönetimi, kasım ayında yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan bazı muhaliflerin gözaltına alınması nedeniyle 4 Nikaragualı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, kasım ayında yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan bazı muhaliflerin gözaltına alınması nedeniyle 4 Nikaragualı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan 2 muhalif ismin daha gözaltına alınmasıyla ilgili 4 Nikaragualı yetkiliye yaptırım getirildi.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın kızı Camila Antonia Ortega Murillo, Merkez Bankası Başkanı Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, Meclis Başkan Yardımcısı Edwin Ramon Castro Rivera ve üst düzey subaylardan Julio Modesto Rodriguez Balladares yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de günlük basın brifinginde, Nikaragua yönetimine "muhalifleri serbest bırakması" çağrısında bulundu.

Nikaragua'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek devlet başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı olan Cristiana Chamorro daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Başkanlık seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Son olarak aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.

ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Nikaragua'da başkanlık seçimlerinin 7 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Ülkenin şu anki devlet başkanı 75 yaşındaki Ortega'nın seçimlerde 4. dönem için yarışması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur