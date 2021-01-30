Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (3)

30.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:06
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,60, BES fonları yüzde 0,79 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,60, BES fonları yüzde 0,79 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,26 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,31 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 3,86 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,60311137171
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1871638
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,1219316
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,2671071
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,80741952
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,24362412
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3027270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,7926293168
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,04543420
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,56202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,8629029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,591173977
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2828424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3116160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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