Son dakika haber | Uşak'ta sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Uşak'ta sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

20.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:37
Son dakika haber | Uşak'ta sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta bir depoya yapılan baskında 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Uşak'ta bir depoya yapılan baskında 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol, 698 boş şişe, 1704 şişe kapağı, 5 bin 405 çeşitli markalarda etiket ve 505 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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