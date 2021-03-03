Son dakika haber: Türk Kızılay Havza Koordinatörlüğünce hazırlanan üç proje hibe kazandı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, hazırladıkları üç projenin yüzde 100 hibe kazandığını bildirdi.

Çörekçioğlu, AA muhabirine, Türk Kızılayın Şenlendirme Projeleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde halkın etkin şekilde faydalanabileceği üç proje hazırladıklarını, üçünün de onaylandığını söyledi.

İlçedeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de paydaş olduğu projelerinin toplam bütçesinin 33 bin 225 lira olduğunu belirten Çörekçioğlu, projelerle yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları kapsamında hazırlanan "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" projelerinde ilçede 30 kişilik gönüllü ekibi oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Çörekçioğlu, "Öğrencilere doğanın önemi, doğal kaynakların doğru kullanımı, israf, iklim değişikliğinin etkileri ve önüne geçilmesi gibi konularda eğitim verilecek. İklim değişikliği kapsamında farkındalıklarını artırmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımıza afet bilinci oluşturulmasını hedefledik. Engelli vatandaşlarda da afet bilinci oluşturulmasını ve doğal afet durumunda ilçede toplanma merkezlerini öğretilmesini amaçladık." dedi.

"Kızılay Oryantiring Sporu ile Gelecek Nesile Dokunuyor" projesiyle de gençlere dokunmayı hedeflediklerini aktaran Çörekçioğlu, "Amacımız oryantiring branşını temel eğitim gören öğrencilere tanıtmak ve öğretmek. Oryantiring ile Kızılayın, ilçenin tarihi ve istenilen konularda öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Engelli bireylere de spor yaptırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak istedik." diye konuştu.

"Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" projelerinde de temel eğitim gören öğrencileri spor ve sanat faaliyetlerine teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çörekçioğlu, "Bu faaliyetler aracılığıyla obezite ve fazla kilo ile mücadeleyi destekleyerek sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bu projede hedefimiz 3 bin kişiye ulaşmak. Katılımcılara yönelik resim, fotoğraf, müzik, tiyatro ve el sanatları kursları açarak spor ve sanat faaliyetlerinin nesiller üzerinde alışkanlık haline getirilmesini hedefledik." ifadelerini kullandı.

Çörekçioğlu, projeleriyle Havza'da sosyal hayata katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret ederek, "İnşallah kısa sürede projelerimiz uygulamaya geçeceğiz. Projelerde bizlere destek olan başta Kaymakamımız Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile projelerin hazırlanmasında büyük emeği bulunan Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Proje Koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu