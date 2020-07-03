Son dakika haber! Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı
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Son dakika haber! Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattıTRABZON'da kent trafiğini rahatlatması için planlanan ve 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesinin ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı.

03.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:27

Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı

TRABZON'da kent trafiğini rahatlatması için planlanan ve 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesinin ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci etabı süren proje,kentte trafik akışını da rahatlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 28 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkiinde sona erecek. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 adet köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 7888 metre olan 55 adet köprü planlandı. Proje, 2.5 milyar TL'ye mal olacak.

9.8 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TRAFİĞE AÇILDI

Kanuni Bulvarı Projesi'nin 9.8 kilometrelik bölümü tamamlanarak trafiğe açıldı. Beşirli ve Erdoğdu kısmının tamamlanması ile trafik akışı rahatladı. Tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı da yapılmış olacak. Projede Boztepe ve Bahçecik Tünellerinin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor.

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Trabzon'da vatandaşlar Kanuni Bulvarı yolunun yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yolun şehre önemli fayda sağladığı belirtti.

Birsu İpek Kukul, sahile inmeye gerek duymadığını ve yeni yolda yürüyüş yapabildiğini belirtti. Kukul, 'Ulaşımı rahat, birçok yerden rahatlıkla artık yürüyerek gelebiliyoruz. Eskiden buralar daha karışıktı. Artık burada yürüyüş de yapabiliyoruz ödedi.

Kanuni Bulvar yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de 'İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruzö diye konuştu.

Mehtap Turan ise, 'Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Devletimize teşekkür ediyoruzö ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber! Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı

Kaynak: DHA

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