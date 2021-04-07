Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
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Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra, üs yakınında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38) acı haberi memleketi Trabzon'a ulaştı.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

KONYA'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra, üs yakınında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38) acı haberi memleketi Trabzon'a ulaştı.

İzmir'den 1 yıl önce Konya'ya tayin olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in acı haberi memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Şehidin annesi Nuray Gençcelep'in 10 gün önce özlediği oğlunu görmek için Konya'ya gittiği öğrenildi. Acı haberi alan baba Mehmet Gençcelep de Konya'ya gitmek üzere evden ayrıldı. Şehidin Türk bayrağı asılan evine komşuları da taziye için geldi. Haberi alarak fenalaşan şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.  

'ŞİMDİ TRABZON'UN GURURUSUN'

Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, yarın Trabzon'da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek. 


Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Trabzon'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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