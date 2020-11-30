Son dakika haber... Ticari taksi ile esrar getiren şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Ticari taksi ile esrar getiren şüpheli yakalandı

30.11.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:41
Son dakika haber... Ticari taksi ile esrar getiren şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ticari taksi ile 1 kilo 600 gram esrar getiren 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ticari taksi ile 1 kilo 600 gram esrar getiren 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı istihbari çalışma da şüpheli M.E'nin Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Belirlenen şüphelinin bindiği ticari taksiyi tespit eden jandarma ekipleri yolda tedbir aldı. Aracı tedbir alınan kontrol noktasında durduran ekipler, Narkotik köpeği Mişa ile arama yaptı. Aramada şüpheli M.E'iye ait poşet içerisine sarılı 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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