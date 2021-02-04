Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi
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Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi

04.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:56
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi

Son dakika politika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.

???????Şentop, Twitter'daki mesajında, "Elbab'da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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