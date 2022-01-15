Son dakika haber | Tayvan'da limandaki iskele çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur kaldı - Haberler
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Son dakika haber | Tayvan'da limandaki iskele çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur kaldı

Son dakika haber | Tayvan'da limandaki iskele çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur kaldı
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentindeki limanda yapı iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi iskelede mahsur kaldı.

Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentindeki limanda yapı iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi iskelede mahsur kaldı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Kaohsiung Limanı'nda hidrolik krikonun arızalanması nedeniyle yapı iskelesi çöktü.

İskelenin çökmesi sonucu limanda çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırılırken iskelede mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi: Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentindeki limanda yapı iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi iskelede mahsur kaldı.

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