Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
11.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:09
Son dakika haberi... Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan