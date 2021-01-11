Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan