SPOR Şanlıurfalı 'Güneşin Çocukları' ilk kez hentbol salonunda antrenman yaptı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Şanlıurfa'da toprak sahaya çizdikleri çizgilerle hentbol oynayarak herkesin dikkatini çeken minik sporcular Ankara'ya geldi. Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, 'İlk başta çok sıkıntı çektik, çok zorlandık, özellikle kız çocuklarının olması açısından baya bir sorun yaşadık. Her seferinde engeller çıktı, sorunlar, sıkıntılar yaşadık. 5 yıllık bir serüvenle biz buradayız. Sayısız başarı, şampiyonluklar elde ettik. Amacım ülkeme, vatandaşlarımıza, kendi ailelerine hayırlı birer fert olmalarını sağlamak' dedi.

Toprak sahadan gelerek, Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda antrenman yapan Şanlıurfalı minik sporcuların antrenörü olan öğretmen Bayram Kaplan ve Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımı kurduklarında çok sıkıntı çektiklerini belirten Bayram Kaplan, 'İlk başta çok sıkıntı çektik, çok zorlandık özellikle kız çocuklarının olması açısından baya bir sorun yaşadık. Her seferinde engeller çıktı, sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Ama o gün pes etmeyerek sorunların, sıkıntıların, engelin üstüne gide gide yola çıktık sonun da güzel şeyler olmaya başladı. Gün geldi iki kişi ile antrenman yaptık gün geldi rakip bulamadık, erkekleri rakip yaptık. Zaman içerisinde başarılar gelmeye başladıkça kızlarımız, başarıları getirdikten sonra kardeşlerine yol açtılar. Kardeşleri artık daha çok katılmaya, hentbol branşını sevmeye başladılar. İlk başta gelmeyenler, velileri tarafından 'hocam gelmesin, oynamasın, kızlar oynayamaz' diyenler, daha sonra başarılar gelmeye başlayınca onlar da gururlanmaya başladılar. Farklı bir branş olduğunu söylediler' diye konuştu.

'İYİ BİR HENTBOLCU OLAMAYABİLİRLER, ÖNCELİK İYİ İNSAN OLSUNLAR'

Bayram Kaplan, 5 yıllık bir serüvenle bu güne geldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatın sadece derslerden ibaret olmadığını söylemeye çalıştık biz her seferinde. Zaten takıma girmenin kuralları var, öncelikle kitap okumak gibi, çok ders çalışmak gibi, notlarınızın yüksek olması gibi ve kuralları yerine getirdi çocuklar. Her birisinin bir hayat hikayesi var. 5 yıllık bir serüvenle biz buradayız. Sayısız başarı, şampiyonluklar elde ettik. Amacım ülkeme, vatandaşlarımıza, kendi ailelerine hayırlı birer fert olmalarını sağlamak. Belki iyi bir voleybolcu, iyi bir basketbolcu, iyi bir hentbolcu olamayabilirler ama öncelik iyi ve sağlıklı bir insan ve sağlıklı bir gelecek için mücadele etmeleri. Umarım devam ederler. 'Spor, derslere engeldir' diyenlere inat mücadeleleri sürer. Hentbol Federasyonu'na, başkanımıza, yetkililere, burada çalışan emektarlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü geldiğimiz günden bu güne bayağı ilgi gösterdiler. Bizi çok mutlu ettiler gururlandırdılar, teşekkür ediyoruz.?

'TAŞIMALI BİR KÖYÜZ, SAHAMIZ YOK'

Beton sahada çocukların düştükten sonra yaralandıklarını belirten Bayram Kaplan, 'İlk final maçını 16-1 yenilmiş, orada 15 fark yemiştik biz. O gün orada bıraksaydık bitecekti her şey ama çalışa çalışa aslında onlar da başarabilirler dedik. Biz 15 fark yedikten sonraki yıllar da 20 tane fark attığımız oldu. Bu fark demek, övünmek için söylemiyorum aslında gelişimlerinin ne derece yükseldiğini söylemeye çalışıyorum. Başarı getirdik ve final maçından sonra ben spor odasının kapısında 60 tane kız çocuğunun sıraya girdiğini 'hocam bizi de al biz de gelmek istiyoruz ne yapabiliriz' dediğini gördüm. 2018 yılında şampiyon olduktan sonra özellikle 23 Nisan etkinliklerinde okulun önünde velilerimiz, yöresel kıyafetler ile çocuklarımıza madalyalarını kendi anne babaları taktim etti. Kızlarımız çok çok gururlandı çok mutlu oldular. 'Ne hissettiniz" dedim 'Hocam ilk kez babamın bana böyle baktığını gördüm' diyen oldu. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Sahayı çizdik, sahayı çizdikten sonra artık çocukların ilgisini çekti. Çünkü artık çocuklar da sahayı çizdiler, bant çekerken yanımda durdular. Her birine bir görev veriyordum ki öğrensinler pekiştirsinler, içselleştirsinler diye. Nitekim sahayı çizdikten sonra beton sahada düştükten sonra çocukların avuç içi, dirsekleri, dizlerinin yara olduğunu gördüm, çocuk düşüyor yaralanıyor. Benim de zoruma gidiyor, üzülüyorum imkanım yok, sahamız yok orada. Taşımalı bir köyüz. Aklıma toprak saha geldi. Daha önce gördüğüm örnekler vardı. Sahayı çizdik. Bir öğrenciye veliyi arasın diye telefonumu vermiştim. O da sahayı güzel görmüş ki yukarıdan videosunu çekmiş. Video gündeme geldi' ifadelerini kullandı.

MUTLU KADIOĞLU: GÜCÜMÜZ ÖLÇÜSÜNDE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, sporcuları 3 gün konuk edeceklerini belirterek, 'Biz katkı sağlıyoruz federasyon olarak. Şu anda 3 gün burada misafir edeceğiz. Hem hentbol alanlarının, tribünlerinin nasıl olduğunu hem de spor salonun nasıl olduğunu öğreniyorlar. Ayrıca bunlardan elit sporcu olmasa bile bizim için önemli olan bir hentbol sever grup yaratıyoruz. Bunlar sosyal medyayı da iyi kullandılar ve önümüzde ki yıllarda bu tür grupların daha çok olacağını düşünüyorum. Biz de mümkün olduğunca federasyonun imkanları ölçüsünde katkı sağlayacağız. Bunlar arasında olabilecek elit sporcuları kulüplerde değerlendirerek milli takıma kadar gitmelerini temin etmek için gücümüz ölçüsünde katkı vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı