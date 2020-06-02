Son dakika haber! Rusya'dan koronavirüs açıklaması: 70 milyon dolarlık iyileşme paketi hayata geçecek
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Son dakika haber! Rusya'dan koronavirüs açıklaması: 70 milyon dolarlık iyileşme paketi hayata geçecek

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede açtığı yaraları sarmak için yaklaşık 70 milyon dolarlık 'iyileşme paketini' yürürlüğe koyacağı duyuruldu.

Son dakika haber! Rusya'dan koronavirüs açıklaması: 70 milyon dolarlık iyileşme paketi hayata geçecek
02.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede açtığı yaraları sarmak için yaklaşık 70 milyon dolarlık 'iyileşme paketini' yürürlüğe koyacağı duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını küresel ekonomoyi vurmaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'dan koronavirüs açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede açtığı yaraları sarmak için yaklaşık 70 milyon dolarlık 'iyileşme paketini' yürürlüğe koyacağı duyuruldu.

İYİLEŞME PAKETİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Hazırlanan iyileşme paketi, koronavirüs salgınından ekonomik olarak zarar görmüş küçük ve orta işletmeleri yardım etmeyi amaçlıyor. Bunun yanında bu paketten sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelere nakit yardımı yapılacak. Başbakan Mikhail Mishustin, paketin 3 aşamalı gerçekleşeceğini birinci aşamanın ekonomiyi 2020 sonuna kadar "dengede tutma" olacağını ifade etti. İkinci aşama 2021'in ortasına kadar devam edecek "iyileşme" ve üçüncü aşama ise 2021'in sonuna kadar olan bölümde "büyüme" hedeflenecek.   


- Rusya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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