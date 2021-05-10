Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
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Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü Yunus Emre B., ekmek almaya gittiğini söylerken, 9 bin lira ceza kesildi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Said K.?nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, 2 Mayıs Pazar günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, sokak kısıtlamasına rağmen motosikletle giden 2 kişiden şüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Motosiklet sürücüsü Yunus Emre B., ekiplere tam kapanmayı ihlal etmediğini, ekmek almaya çıktığını söyledi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Said K.?nin yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Başka mahallede oturduğunu tespit edilen 2 şüpheli, karakola götürüldü. Yunus Emre B.?ye 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak' ve 'tam kapanma kurallarını ihlal etmek'ten 9 bin lira ceza kesildi. Mehmet Said K. ise 'tam kapanma kurallarına uymamak'tan 3 bin lira ceza uygulanıp, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan adliyeye sevk edildi. Mehmet Said K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Son dakika haber... POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ARKADAŞININ ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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