Son dakika haber! Nijerya'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Nijerya'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Nijerya'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
10.07.2020 03:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 03:08

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bayelsa Eyalet Koordinatörü Robert Ogom, yerel basına yaptığı açıklamada, Tombia-Amassoma kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, bir kamyonla çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti.

Ogom, yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Robert Ogom, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Ogom, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine de işaret etti.

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Kaynak: AA

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