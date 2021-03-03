Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası
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Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası

03.03.2021 02:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 02:56

Son dakika haberi: ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3'e çıkmasıyla Cuomo'nun New York'taki ofisinin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3'e çıkmasıyla Cuomo'nun New York'taki ofisinin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası
Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası
Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası
Son dakika haber... New York Valisi Andrew Cuomo hakkında üçüncü cinsel taciz iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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