Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiye gözaltı
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Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiye gözaltı

Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 3'ü Almanya, 1'i Kazakistan uyruklu olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 3'ü Almanya, 1'i Kazakistan uyruklu olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde yaşayan M.I. ve M.D.'nin evlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurdukları istihbaratına ulaştı. Perşembe günü şüphelilere ait 2 evde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 1 şarjör, 3 esrar öğütme aparatı, 1 esrar içme aparatı ve 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda Almanya uyruklu A.H., A.B., K.E. ve Kazakistan uyruklu M.A. ile evlerin sahibi M.I. ile M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Türkiye'de bulunma süresini geçirdiği tespit edilen Alman K.E.'ye, idari işlem uygulanırken, M.D.'nin ise bir suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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