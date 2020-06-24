Son dakika haber! Milletvekili Arvas öncülüğündeki Van heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
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Son dakika haber! Milletvekili Arvas öncülüğündeki Van heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haber! Milletvekili Arvas öncülüğündeki Van heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
24.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:56

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da katıldı. Yapılan görüşmelerde Van'ın genç ve dinamik nüfus yapısı belirtilerek, spor tesislerinin yetersizliği ifade edildi. Bakanlıktan Van'a modern spor tesisleri yapılması istendi.

Milletvekili Arvas, daha önce birkaç kez milletvekili arkadaşları ve belediye başkanlarıyla beraber Bakan Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Baydaş ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Her ilçe için ihtiyaçlarımızı kendilerine arz etmiştik. Van, nüfusuna oranla spor tesislerinin yetersiz kaldığı bir şehirdir. Gençlik ve Spor Bakanımız da bu konuda çalışmalarımıza destek vereceğini, mümkün olduğunca taleplerimizi karşılayacağını söyledi. İnşallah haziran ayı içinde Ankara'da milletvekillerimiz, Van Valisi, büyükşehir ve belediye başkanlarımızın katılımıyla ilimize yapılacak yatırımlarla ilgili bir protokol imzalanacak. Bu protokol ile bütün ilçelerimizde gençlere yeni imkanlar sağlanacak ve modern spor tesisleri yapılacaktır. Spor; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, bilgi, beceri ve yetenek kazandırmak, çevreye uyumunu kolaylaştırmak, kişiler ve toplumlar arası dayanışmayı sağlamak, kişinin mücadele etme gücünü arttırmak gibi faaliyetlerin bütünüdür" dedi.

"Gençliğimiz geleceğimizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi hayatında ve AK Parti hükümetleri döneminde gençlere hep ayrı bir önem verildiğini dile getiren Arvas, "Bu doğrultuda imkanlar sağlanmıştır. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyecek birçok politikalar hayata geçmiş, nice yatırımlar hizmete açılmıştır. Van milletvekilleri ve belediye başkanları olarak il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte gençlerimize yönelik gayretlerimiz ve çabamız bundan sonra da artarak devam edecektir. Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorgulayan, araştıran, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, daha donanımlı bir gençlik yetiştirmek, imkan sağlamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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