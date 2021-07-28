Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
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Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta devam eden orman yangınında 2 leyleğin yanan alanda yiyecek aradığı görüldü.

Manavgat'ta devam eden orman yangınında 2 leyleğin yanan alanda yiyecek aradığı görüldü. Leylekler, yanan tarım alanında uzun süre yiyecek aradı. Bir süre alanda dolanan 2 leylek, buldukları yiyecekleri yedi. MOBİL AŞEVİ MANAVGAT'TA Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Böcek İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte oluşturulan kriz masasından büyükşehir belediyesi ekiplerini de koordine ediyor. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri ile yangın bölgesinde olduğunu belirterek, 'Manavgat'ta Büyükşehir Belediyemizin 75 aracı, 200 personeli ve bölgedeki tüm iş makinelerimizle yangına müdahale ediyoruz. Mobil Aşevimiz de hizmete başladı. İtfaiye Daire Başkanımızla gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. 28 mahallemizde su kesintisi var. Elektrik hatları yandı. Yangından zarar gören vatandaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. ASAT ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz" dedi. Diğer yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla beton mikseriyle su taşındı.

Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
Son dakika haber: MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
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