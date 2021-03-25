Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
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Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

25.03.2021 01:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:13
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Edinilen son dakika haberine göre MALTEPE'de atık kağıtların toplandığı depodaki, işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE'de atık kağıtların toplandığı depodaki, işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün konteyneri kaplayan yangın sırasında tüm işçilerin uyanık olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi. Konteynerin alev alev yanması ve işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

YANGIN ÇIKTIĞI SIRADA İŞÇİLERİN UYKUDA OLMAMASI FACİYI ÖNLEDİ

Yangın saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve atık kağıtların toplandığı bir geri dönüşüm deposunda çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Yangın çıktığı sırada işçilerin ayakta olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi.

ALEV ALEV YANDI 

Yangını fark edip dışarı çıkan işçiler derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangını atık kağıtların toplandığı depo alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Konteynerin  alev alev yandığı ve  işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"PARAMIZ, HER ŞEYİMİZ YANDI"Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, "Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı" şeklinde konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


- Okur
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Son dakika haber! Maltepe'de geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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