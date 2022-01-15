Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI - Haberler
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Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTIVedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti. Akan trafikte durmalarıyla otomobile arkadan gelen taksi çarptı. Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. Kaza anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

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Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE D 100'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTIVedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

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