Son dakika haber! Kozan'daki yangında 2 hektar kızılçam yandı Son dakika haberi... ADANA'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınında 2 hektar kızılçamın yanarak kül olduğu belirlendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınında 2 hektar kızılçamın yanarak kül olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanını sardı. Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 230 ekip, 50 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangına müdahale etti. Yangın bugün saat 06.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangında, 2 hektar kızılçamın yanarak kül olduğu belirlendi. Jandarma, bölgedeki yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA