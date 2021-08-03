Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yangın söndürme uçağı Ekiplerin çalışmaları Yangın söndürme helikopteri Ormanlık alanda ekiplerin rastladığı başıboş dolaşan at Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan 1 uçak 2 helikopter...

Yangın söndürme uçağı

Ekiplerin çalışmaları

Yangın söndürme helikopteri

Ormanlık alanda ekiplerin rastladığı başıboş dolaşan at Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan 1 uçak 2 helikopter ve karadan 15 arazöz, 5 iş makinası, 20 su tankeri ile müdahale sürdürülüyor.

Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ormanlık alanda ekiplerin rastladığı başıboş dolaşan at, kovalanarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber! Köyceğiz'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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