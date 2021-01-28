Son dakika haber | Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

28.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:04
Son dakika haber | Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönünde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 ACA 690 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki yol uygulamasında trafiğin yavaşlaması üzerine duran Hamdi E. idaresindeki 34 YB 280 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazaya araçların önündeki belediye otobüsü de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile eşi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Guy Ritchie Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Samsun Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 23:04:27. #1.15#
title