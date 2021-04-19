Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
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Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisinin ardından bebeğinin cansız bebeğine sarılıp, son yolculuğuna kucağında götüren baba Ulaş Hakverdi, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alerjik reaksiyonu olan bebeği Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki 01 CVV 65 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 01 DRM 28 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi, yaralandı. Kazaya karışan ve doktor olduğu öğrenilen sürücü Murat A., yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan Murat A. ise gözaltına alındı. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİNE SON KEZ SARILDI

Bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Gözüyaşlı Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini kucağında taşıyarak otomobile binip, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürdü. Demir bebek, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Son dakika: ADANA HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BEBEĞİNİ SON YOLCULUĞUNA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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