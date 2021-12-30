Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,532654 -0,66 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030105 -0,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221469 -0,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,798462 -0,39 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,274817 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,058212 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,055783 -2,66 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,128898 -0,43 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,034439 -0,36 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 2,641600 -0,35 İş Portföy Tema Değ. Fon 0,033865 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi