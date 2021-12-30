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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,532654-0,66Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030105-0,62Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,532654-0,66
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030105-0,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,221469-0,49
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,798462-0,39
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,274817-0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,058212-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,055783-2,66
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,128898-0,43
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034439-0,36
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,641600-0,35
İş Portföy Tema Değ. Fon0,033865-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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