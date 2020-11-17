Son dakika haber! Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Körfez krizinin kazananı yok"
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Son dakika haber! Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Körfez krizinin kazananı yok"

17.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:34
Son dakika haber! Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:

Son dakika haberleri: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a uygulanan ekonomik ablukaya ilişkin "Körfez krizinin kazananı yok" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a uygulanan ekonomik ablukaya ilişkin "Körfez krizinin kazananı yok" ifadelerini kullandı.

New York'ta düzenlenen 2020 Küresel Güvenlik Forumu'na video konferans yoluyla katılan Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Körfez bölgesinde Katar'a yönelik uygulanan ekonomik ablukaya ilişkin konuşan Al Sani, "Katar'a abluka uygulanma nedeni olarak yöneltilen tüm ithamlar ve iddialar yanıltıcı ve mesnetsizdir." dedi.

Al Sani, krizin başlangıcından bu yana diyaloga açık olduklarını belirterek, "Körfez krizinin kazananı yok. Sonuç bölgede daha fazla istikrarsızlık." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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