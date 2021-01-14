Son dakika haber | Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kovid-19 vakası kalmadı
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Son dakika haber | Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kovid-19 vakası kalmadı

14.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:50
Son dakika haber | Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kovid-19 vakası kalmadı

Son dakika haberi... Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların sıfırlandığını açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların sıfırlandığını açıkladı.

Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Pişkin, "Uzun bir aradan sonra Tosya'daki vaka sayısı dün sıfır olarak kayıtlara geçti. Şükürler olsun. Salgınla mücadelede rehavete kapılmak bizi eski kötü günlerimize götürebilir. Tedbirlere ve kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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