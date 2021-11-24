İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında - Haberler
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İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt içinde faaliyet yürüten 3 şüpheliyle birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

İzmir'de terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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