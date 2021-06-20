Son dakika haber | İslahiye'de anız yangını trafiği durdurdu

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana gelen anız yangınında trafik durma noktasına geldi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana gelen anız yangınında trafik durma noktasına geldi.

İslahiye ilçesinde bir çok canlıya da zarar veren anız yangınları devam ediyor. Beyler Mahallesi Kırmıtlı Mevkii'nde meydana gelen ve çıkış sebebi bilinmeyen yangında yolu duman kapladı.

Trafiğin durma noktasına geldiği anız yangını şoförlerin görüş mesafesini düşürürken bazı şoförler yol kenarına çekerek park etti.

Orta refüjlerdeki çiçeklere zarar veren yangın İslahiye Belediyesine ait sulama aracı ile söndürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı