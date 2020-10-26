Son dakika haber! İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama (2)

Gelen son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan ilk açıklama geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan ilk açıklama geldi. Vali Doğan, patlamanın güvenlik güçlerinin terör örgütü üyesi iki kişiyi kovalarken meydana geldiğini aktardı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Bugün saat 20.50 sıralarında İskenderun'un PAC Meydanı'nda şiddetli pbir patlama meydana geldi. Çevrede korku ve panik yaratan patlamada bazıev ve işyerlerinin büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili ilk açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Vali Doğan, patlamanın teröjr operasyonu sırasında meydana geldiğini kaydetti. Vali Doğan sosyal medya üzerinden y.aptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İSKENDERUN (Hatay)