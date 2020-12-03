Son dakika haber! İş kazası sonucu engelli kalınca tekerlekli sandalye üretimine başladı
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Son dakika haber! İş kazası sonucu engelli kalınca tekerlekli sandalye üretimine başladı

03.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:33
Son dakika haber! İş kazası sonucu engelli kalınca tekerlekli sandalye üretimine başladı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de, 9 yıl önce geçirdiği iş kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden oto elektrik ve torna ustası 45 yaşındaki Mehmet Adem Karadaş, engellilere yönelik akülü araç ile tekerlekli sandalye üretimi yapıyor.

Nevşehir'de, 9 yıl önce geçirdiği iş kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden oto elektrik ve torna ustası 45 yaşındaki Mehmet Adem Karadaş, engellilere yönelik akülü araç ile tekerlekli sandalye üretimi yapıyor.

Nevşehir Sanayi Sitesi'nde torna atölyesi işletirken 2011 yılında yük asansörünün altında kalarak yürüme yetisini kaybeden Karadaş, açtığı atölyede yaklaşık 6 yıldır engelliler için araç üretip, bunların bakım ve tamirini gerçekleştiriyor.

Karadaş, AA muhabirine, engelini aşarak üreten bir kişi olabilmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Geçirdiği iş kazasının ardından yaklaşık 2 yıllık tedavi sürecinden sonra tekerlekli araçla hayatına devam ettiğini anlatan Karadaş, bir süre sonra arızalanan akülü aracını kentte tamir ettirecek bir yer bulamayınca atölye açmaya karar verdiğini belirtti.

Yaşadığı zor günlerin ardından hayata tutunduğu atölyesinde ürettiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz de verdiğini dile getiren Karadaş, bu tür faaliyetleri yürütmek ve kendisiyle aynı kaderi paylaşanlarla bir çatı altında toplanmak amacıyla martta "Nevşehir Engelli ve Yaşlılar Derneği"ni kurduğunu ifade etti.

Engellilere yönelik tekerlekli ve akülü araçların standart ebatlarda üretilmesinin bazıları için dezavantaj doğurması nedeniyle kişiye özel üretime geçtiğini belirten Karadaş, "Tornacı olduğum için üretim de yapabileceğimi düşünerek kişiye özel, hastanın kilosu, boyu, vücut şekli ve kullanım alanına uygun tekerlekli ve akülü araç imal etmeye başladım. Bu araçlar bir hobi aracı değil, zaruret. İnsan için ayakları neyse araçlarımız da bizim için bu anlama geliyor maalesef." dedi.

"Mesleğim, benim için avantaj oldu"

Karadaş, 13 yaşında başladığı iş hayatında elde ettiği tecrübe ve birikimini de atölyesinde kullandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hayat şartları çalışmamızı gerektirdi. Bu işe kendi aracımı tamirle başladım. Kısa süre içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen araçları tamir ederek devam ettim. İmalatta ise seri üretimim yok. Yurt dışından motor ve elektronik beyin aksamı geliyor, geri kalan tüm şasi ve malzemeleri kendimiz imal veya tedarik ediyoruz. 1988 yılında sanayide çalışmaya başlamıştım. Bugün de mesleğim, benim için avantaj oldu. Allah kimseye yokluğu göstermesin. 'Rabb'im bize versin, biz de insanlara dağıtalım.' dedik ve mart ayında dernek kurduk. Gerek bağışçı dostlarımızın yardımları gerekse kendi bütçemizle ürettiğimiz araçları ihtiyaç sahibi engellilere veriyoruz. Bakımlarını ve tamirini de burada ücretsiz yapıp teslim ediyoruz."

Vücudun engelli olmasının hayat mücadelesi için engel teşkil etmediğine inandığını anlatan Karadaş, "Bütün engelli kardeşlerimize söylüyorum, ufacık imkanınız varsa bir şeyler yapın. Her şey belki maddiyata dayanıyor ama karıncanın ateşe su taşıdığı gibi bir damla da olsa mutlaka mücadele verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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