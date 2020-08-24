Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, BAE'ye silah satışı için açık kapı bırakan Pompeo'ya tepki
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Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, BAE'ye silah satışı için açık kapı bırakan Pompeo'ya tepki

Son dakika gündem haberi: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ülkesinin İran tehdidine karşı BAE'ye silah satabileceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Bölgemizi daha da fazla ABD...

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, BAE'ye silah satışı için açık kapı bırakan Pompeo'ya tepki
24.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:35

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ülkesinin İran tehdidine karşı BAE'ye silah satabileceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Bölgemizi daha da fazla ABD silahıyla doldurma arzusunu beyan etti." dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin geçen ay yaptığı askeri insansız hava araçlarının (İHA) ihracatını kolaylaştıracak düzenlemenin ABD'li siyasilerce tepki ile karşılandığını hatırlatan Zarif, Pompeo'un kendi ülkesinin kanunlarını ihlal etmekten rahatsızlık duymadığını söyledi.

Zarif, diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kapsamında bu ülkelere yapacağı ziyaretlerin ilk durağı olarak bugün İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo için "İran'ın dünya ile savunma işbirliğinin yasal normalleşmesini engellemeye çalışırken, dünyanın bir numaralı nükleer tehdidinin yanında yer alarak bölgemizi daha da fazla ABD silahıyla doldurma arzusunu beyan etti." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, geçen ay ABD ordusunun envanterinde bulunan MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolunu açan yeni bir düzenlemeye gitmişti.

ABD Kongresinin Demokrat Partili üyesi ve aynı zamanda Senato Yabancı İlişkiler Komitesi üyesi olan New Jersey Demokrat senatörü Bob Menendez, söz konusu karar için "Bu pervasız karar, büyük ihtimalle en ölümcül silahlarımızın dünya çapında insan haklarını ihlal edenlere satışlarının önünü açacak." demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinde, "İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını istemiş, BMGK ise ABD'nin bu yöndeki karar tasarısını reddettmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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