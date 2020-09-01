Son dakika haber: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm

Son dakika dünya haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
01.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:18

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi.

Ülkede 101 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 672'ye çıktı. Ülkede 1682 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 376 bin 894'e ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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